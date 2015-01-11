Коммунальные платежи занимают свыше 10% расходов южноуральских семей

Челябинская область заняла 54-е место по доле семейных расходов на услуги ЖКХ.

Объем платежей по коммунальным квитанциям подсчитали аналитики РИА Рейтинг. Меньше всего в разрезе потребительских расходов семьи тратят в республиках Северного Кавказа — Дагестане и Ингушетии: менее 5% или около 2,5 тыс. рублей. Причем этот показатель там ежегодно снижается.

Жители Челябинской области в среднем за коммуналку платят почти 4 тыс. рублей. Доля семейных расходов — 10,5%, причем за минувший год эта цифра увеличилась почти на 0,5%. Южный Урал занимает 54-ю строчку рейтинга. Почти такой же показатель — 10,2% — в соседней Свердловской области, она на 48-м месте.

Дороже всего услуги ЖКХ традиционно обходятся семьям, проживающим в северных регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области. На последнем месте находится Камчатский край: доля расходов там составляет 15%, а в денежном отношении платежи достигают 10 тыс. рублей в месяц.

http://echochel.ru/news/kommunalnye-platezhi-zanimayut-svyshe-10-rashodov-yuzhnouralskih-semej/