ГИБДД ищет очевидцев происшествия

8 сентября 2019 года, в 16 часов 15 минут, на проспекте Карла - Маркса – 15 А, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль марки «Ниссан Кашкай», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшестви.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск