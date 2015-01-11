ГИБДД ищет очевидцев происшествия

8 сентября 2019 года, в 16 часов 15 минут, на проспекте Карла - Маркса – 15 А, в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль марки «Ниссан Кашкай», после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшестви.
В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данном происшествии, обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-36-02.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск
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