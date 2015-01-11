Ребята из лицея №23 и взрослые волонтеры очистили городской пруд от мусора и водорослей

Выходные дни хороший повод отдохнуть, провести время с пользой для себя и своих близких. Но есть неравнодушные инициативные люди, которым важно сделать окружающий мир лучше и чище.

Именно такие активные жители Озерска в минувшее воскресенье 15 сентября очистили береговую линию вокруг пруда на пр. Карла Маркса от бытовых отходов. Было собрано пять больших мешков мусора. Добровольцы не оставили без внимания и сам пруд: на лодках вручную доставали водоросли, которых к концу лета становится очень много. За несколько часов работы волонтёры подняли из воды более трёхсот килограмм ценного удобрения. Водные растения будут использованы для подкормки деревьев в школьном питомнике в лицее №23 и на садовых участках волонтеров, а также деревьев, посаженных ребятами на пруду.

На протяжении всего периода работы активных общественников для обеспечения их безопасности рядом дежурила бригада поисково-спасательной службы администрации Озерского городского округа.

Муниципальные экологи обращаются ко всем неравнодушным жителям, которые действуют на благо родного города, с просьбой информировать отдел охраны окружающей среды администрации о планируемых мероприятиях. Цель взаимодействия – оказание поддержки общественным инициативам (обеспечение безопасности, привлечения дополнительных служб для решения поставленных задач в полном объеме).

Информацию можно отправлять на почту: all@ozerskadm.ru, а также по телефону: 2-37-02.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40575/