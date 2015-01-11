Боксёры «Легиона Мастеров» вернулись из Курганской области с медалями

В прошедшие выходные 15 сентября в г. Щючье Курганской области проходил Межрайонный турнир по боксу "Открытое первенство Щучинского района".
В турнире приняли участие спортсмены возрастных категорий 2005-2006 и 2007-2008 г.р.Команду клуба "Легион Мастеров" и Федерацию бокса и кикбоксинга Озерского городского округа представляли боксёры: Никулин Леони, Аникин Степан, Гумматов Давид, Энгель Данила.
По итогам турнира спортсмены завоевали четыре медали:
1 место
Энгель Данила
Аникин Степан
2 место
Гумматов Давид
Никулин Леонид
Занимаются ребята под руководством бригады тренеров: Никулин Дмитрий, Жигмонт Александр, Шепелев Дмитрий и Босов Александр.
Юные озерские боксёры готовятся к новым соревнованиям - традиционному турниру "От новичка до мастера", который пройдёт с 27.09 по 29.09 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра. Озерск на турнире будет представлять большая команда "Легиона Мастеров":
Янина Анастасия
Кагарманов Ренальд
Кагарманова Ренада
Магомедов Динислам Эльман
Энгель Данила
Коротков Виталий
Филиппенков Мирон
Никулин Леонид
Гумматов Давид
Аникин Степан
http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40574/
Ключевые теги: легион мастеров, бокс, дети, достижения.
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