Боксёры «Легиона Мастеров» вернулись из Курганской области с медалями

В прошедшие выходные 15 сентября в г. Щючье Курганской области проходил Межрайонный турнир по боксу "Открытое первенство Щучинского района".

В турнире приняли участие спортсмены возрастных категорий 2005-2006 и 2007-2008 г.р.Команду клуба "Легион Мастеров" и Федерацию бокса и кикбоксинга Озерского городского округа представляли боксёры: Никулин Леони, Аникин Степан, Гумматов Давид, Энгель Данила.

По итогам турнира спортсмены завоевали четыре медали:

1 место

Энгель Данила

Аникин Степан

2 место

Гумматов Давид

Никулин Леонид

Занимаются ребята под руководством бригады тренеров: Никулин Дмитрий, Жигмонт Александр, Шепелев Дмитрий и Босов Александр.

Юные озерские боксёры готовятся к новым соревнованиям - традиционному турниру "От новичка до мастера", который пройдёт с 27.09 по 29.09 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра. Озерск на турнире будет представлять большая команда "Легиона Мастеров":

Янина Анастасия

Кагарманов Ренальд

Кагарманова Ренада

Магомедов Динислам Эльман

Энгель Данила

Коротков Виталий

Филиппенков Мирон

Никулин Леонид

Гумматов Давид

Аникин Степан

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40574/