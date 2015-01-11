После летних каникул возобновились старты 13-й спартакиады «Здоровье» среди ветеранов

13 сентября на стадионе «Труд» прошли соревнования по легкоатлетическому пробегу среди ветеранов труда и спорта Озерского городского округа.

В соревнованиях приняли участие более70 человек.Среди участников победители и призеры областной Спартакиады ветеранов: Летягина Гульниса, Савельева Елена, Муратова Галина, Лимонова Тамара, Зимин Леонид, Князев Сергей, Басилашвили Василий, Булаев Петр, Корнеев Алексей, Устинов Виктор, Иванов Павел и серебряный призер 2018, бронзовый призер 2019 года Спартакиады России среди ветеранов Сиротинина Людмила, которая показала и в этот раз отличный результат - 1мин.35 сек.

Женщины бежали дистанцию - 500 метров, мужчины до 80 лет - 1000 метров, мужчины старше 80 лет - 500 метров. Были показаны хорошие результаты.

Призерами среди женщин в возрастной группе 45-54 года стали:

1 место – Мухина Юлия (КФК «Комета») – 2.00

2 место - Гордеева Ольга (КФК «Комета») - 2.02

3 место - Китаева Светлана (ПО «Маяк») – 2.13

Призёрами среди женщин в возрастной группе 55-59 лет стали:

1 место - Сиротинина Людмила – (цех связи ПО «Маяк») – 1.35

2 место– Илюхина Марина (Восход) - 2.14

3 место - Иванова Лариса ( Восход) – 2.32

Призёрами среди женщин в возрастной группе 60-69 лет стали:

1 место – Летягина Гульниса ( Восход) – 2.23

2 место – Савельева Елена ( Восход) – 2.35

3 место – Муратова Галина ( Восход) – 2.44

Призёрами среди женщин в возрастной группе 70 лет и старше:

1 место – Власова Зоя ( клуб «Рябинка») – 2.59

2 место Мухина Мария ( КФК «Знамя») – 3.20

3 место Новопашина Анна ( клуб «Рябинка») - 3.50,6

Среди мужчин в возрастной группе 55-64 года на дистанции 1000м призёрами стали:

1 место - Басилашвили Василий ( «Строитель») – 3.37

2 место – Орлов Сергей (АТЭЦ) – 3.40

3 место – Князев Сергей («Союз») – 3.41

3 место - Батуев Александр (КФК «Авангард») – 3.41

Призерами среди мужчин в возрастной группе 65-69 лет:

1 место – Корнеев Алексей (КФК «Строитель») – 4.15

2 место – Устинов Виктор (КФК «Комета») – 4.41

3 место – Ртищев Александр («Медик») – 4.46

Призерами среди мужчин в возрастной группе 70-79 лет:

1место Кальдин Михаил (КФК «Восход») - 4.35

2 место – Кириллов Александр (КФК «Энтузиаст») – 4.56

3 место – Журавлев Иван (МБУ «Арена») – 5.14

Призёрами среди мужчин в группе 80 лет и старше на дистанция 500м:

1 место - Грошев Юрий ( «Кристалл»)– 4.00

2 место – Викторов Владимир ( «Прометей») – 4.09

3 место – Минеев Федор ( почта «России») – 5.05

Организаторы выражают благодарность судейскому корпусу, обслуживающему соревнования, Кальдину Михаилу, Химичевым Павлу и Екатерине, Жемчужной Людмиле, Умурзаковой Лилие. Всем участникам пробега - здоровья и дальнейших спортивных успехов.

Главная судейская коллегия спартакиады «Здоровье» Корнеев Алексей и Исмагилова Анифа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/40577/