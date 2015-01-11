На компенсацию смогут рассчитывать в два раза больше льготных категорий

Закон, который расширил перечень льготников в связи с переходом на цифровое телевидение, был подготовлен и направлен на утверждение южноуральского парламента по инициативе главы региона Алексея Текслера.

Следует отметить, что на выплаты компенсаций южноуральцам в областном бюджете предусмотрено порядка 300 миллионов рублей.

– С принятием нового закона льготами может воспользоваться большее число жителей региона, нуждающихся в особой заботе государства, – прокомментировал Алексей Текслер.

В настоящее время в перечень тех, кому положены компенсации на приобретение цифровых приставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий. Напомним, раньше компенсации полагались только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, а также малообеспеченным жителям региона.

Еще одно послабление – для южноуральцев с низкими доходами. Право на получение субсидии предоставлено семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума.

Кроме того, срок предоставления мер социальной поддержки продлен на четыре месяца (до 30 апреля 2020 года включительно). Единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат на приобретение приставок, антенн, но не более 1 000 рублей.

Перечень льготников, имеющих право на социальную поддержку в связи с переходом на цифровое телерадиовещание:

1) семьи и одиноко проживающие граждане, размер дохода которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения в Челябинской области;

2) инвалиды Великой Отечественной войны;

3) участники Великой Отечественной войны;

4) вдовы участников Великой Отечественной войны;

5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

6) инвалиды по слуху; которым уполномоченным органом (ФСС) предоставлен телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами;

7) ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, работавших в тылу;

8) дети участников Великой Отечественной войны, погибших в период Великой Отечественной войны, а также признанных пропавшими без вести, либо умерших вследствие ранения, контузии или увечья;

9) лица, признанные подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий;

10) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны.

Для получения компенсации необходимо обратиться в управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа по адресу:

г. Озерск, ул. Космонавтов, 20, кабинеты №№ 124 и 128.

Телефоны для справок: 9-19-82, 6-55-39.

Приемные дни: понедельник, четверг, с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Информация управления социальной защиты населения администрации округа.

Справочно:

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука. С 2018 года «аналог» постепенно вытесняется «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. В населенных пунктах региона доступны 20 программ цифровых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

Отключение аналоговых федеральных телеканалов в муниципальных образованиях Челябинской области произойдет 14 октября 2019 года.

Центр консультационной поддержки населения в Челябинской области. Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Челябинской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование.

Телефон ЦКП: 8-800-775-0-774 (с 08-00 до 20-00 в будние дни, с 08-00 до 17-00 по субботам, звонок по Челябинской области бесплатный)

е-mail: ckp_chelyabinsk@rtrn.ru

График работы: понедельник-пятница с 09:00 до 18:00

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробная информация на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru.

Волонтеры Озерского городского округа примут заявку и окажут необходимую помощь по тел. 2-38-30.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40582/