Юристы Южного Урала проведут бесплатные консультации

В России в ближайшее время вновь пройдет Единый день бесплатной юридической помощи. В Челябинской области это мероприятие решили провести в течение сразу двух дней, чтобы прийти к специалистам могли все желающие.

В России очередной Единый день бесплатной юридической помощи пройдет 27 сентября. Но представители Челябинского отделения Ассоциации юристов России решили, что бесплатных консультаций будет больше: они пройдут 26 и 27 сентября.

Юристы Ассоциации будут принимать посетителей в Магнитогорске, Челябинске, Златоусте, Озерске, Кыштыме и Миассе. Перед визитом необходима предварительная запись по телефону +7 (351) 263-55-56.

Адреса и время работы пунктов в разных городах можно посмотреть на официальном сайте Челябинского отделения Ассоциации юристов России.

https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/yuristy-yuzhnogo-urala-provedut-besplatnye-konsultatsii-231692/