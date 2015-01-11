Тысячи людей без света. Более 10 поселков Челябинской области отрезаны от электроснабжения

Энергетики сообщают, что произошло технологическое нарушение на станции электроснабжения.

В Сосновском районе без света остались поселки: Костыли, Ужевка, Новое поле, Ново-Казанцево, Есаульский, Архангельское, Родной, Кайгародово, Большие Харлуши, Кременкуль, Южные Ключи, Саргазы и Мирный. Кроме того, такая же ситуация возникла и в Каслинском районе поселки Большая Медведица, Красных партизан и Аллаки. В результате аварии без света остались жилые дома, отключены социально значимые объекты (школы, детские сады).

«На данный момент ведутся восстановительные работы, ориентировочное время восстановления до 20:00», – сообщают спецслужбы.

К вечеру сегодняшнего дня подачу электроэнергии обещают восстановить везде.

https://www.cheltv.ru/temnym-temno-bolee-desyati-poselkov-chelyabinskoj-oblasti-ostalis-bez-sveta/