Накануне на Южном Урале бушевала стихия

Накануне ураганный ветер пронёсся по районам Челябинской области. На телефон оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступили сообщения о падении 19 деревьев в восьми муниципальных образованиях региона, двух опрокинутых остановках общественного транспорта – в Челябинске и Магнитогорске, повреждении трех легковых автомобилей. Не прошла стихия и мимо Озёрска: