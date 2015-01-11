Накануне на Южном Урале бушевала стихия

Накануне ураганный ветер пронёсся по районам Челябинской области. На телефон оперативных дежурных единых дежурно-диспетчерских служб поступили сообщения о падении 19 деревьев в восьми муниципальных образованиях региона, двух опрокинутых остановках общественного транспорта – в Челябинске и Магнитогорске, повреждении трех легковых автомобилей. Не прошла стихия и мимо Озёрска:
Ключевые теги: циклон, ураганный ветер, Озёрск, Южный Урал.
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