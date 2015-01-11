Ликвидация последствий сильного ветра на Южном Урале

Силами специалистов Акционерного общества «УралАвтодор» вечером 19 и ночью 20 сентября обеспечено бесперебойное и безопасное дорожное движение в Челябинской и Курганской областях на трассах М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш». В ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий было задействовано 39 единиц спецтехники.

На федеральных трассах «Урал» и «Иртыш» от границ республики Башкортостан до границ республики Казахстан минувшими вечером и ночью было организовано усиленное круглосуточное патрулирование.

«Специалисты дорожных служб «УралАвтодора» были полностью готовы к любой нештатной ситуации. Все помехи движению на федеральных трассах своевременно ликвидировалась. Ограничения пропускной способности не было допущено. Так на некоторых участках трасс М-5 и Р-254 ветер был настолько сильным, что сносил остановочные павильоны, также повреждены дорожные указатели и знаки. В горнозаводской зоне шквальный ветер валил на проезжую часть деревья. Все помехи движению тут же убирались», – рассказал руководитель отдела содержания автодорог АО «УралАвтодор» Дмитрий Чупахин.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. На данный момент производятся вывоз поваленных деревьев, установка дорожных знаков, монтаж и ремонт остановочных комплексов.

Сообщить о проблемах на федеральных трассах, проходящих по Челябинской и Курганской областям, можно по телефонам круглосуточных диспетчерских служб:

☎ АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74 и 8-922-700-02-09