Состоялось заседание Собрания депутатов Озерского городского округа

19 сентября на сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся управления муниципальным имуществом, правил землепользования и застройки. Также депутатами были одобрены предложения по корректировке бюджета округа, заслушан доклад об итогах организации летнего отдыха детей.

Первым в повестке дня был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития округа до 2035 года. О предложенных дополнениях рассказал начальник управления экономики администрации Александр Жмайло. Он отметил, что новые разделы документа стратегического планирования определяют цели и направления развития информационных технологий на территории Озерского городского округа. Дополнения были разработаны на основании положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и рекомендаций Министерства информационных технологий Челябинской области. Ранее проект решения обсуждался на публичных слушаниях и на заседании комиссии по бюджету и экономической политике. На сессии большинством голосов предложенные изменения были одобрены.

Далее с докладом по корректировке бюджета округа выступила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва. Депутатскому корпусу было предложено внести ряд изменений в решение «О бюджете Озерского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В частности, за счёт средств, поступивших в бюджет округа в качестве возмещения вреда за пользование лесами, более 4 млн рублей были направлены управлению имущественных отношений для разработки нового Лесохозяйственного регламента Озерского городского округа.

В рамках корректировки также были увеличены бюджетные назначения управлению культуры администрации. 90 тысяч рублей, поступивших в бюджет округа от ФГУП «ПО «Маяк», получит МКУ «Городской музей» на реализацию проекта по выпуску сборника «Антология поэзии закрытых городов Росатома». Также за счёт средств градообразующего предприятия 288 тысяч рублей будут направлены Центральной библиотечной системе на приобретение материалов и оборудования для реализации проекта «Маяк: история в лицах».

Порядка 100 тысяч рублей предложено направить управлению образования на проведение срочных ремонтных работ кровельного покрытия в зданиях школ №41 и №33.

Более 5 млн рублей были выделены на капитальный ремонт и реконструкцию сетей наружного освещения, а также около 2 млн рублей – на строительство газопровода в деревне Новая Теча. Дополнительное финансирование в размере 6 млн 466 тысяч рублей направлено на реконструкцию системы водоснабжения Насосно-фильтровальной станции. Кроме того, за счёт дотации, выделенной из регионального бюджета, более 18 млн рублей пойдут на капитальный ремонт напорного коллектора в районе гаражей ВНИПИЭТ.

В завершении заседания информационно был заслушан доклад заместителя главы округа Олега Ланге об итогах организации летнего отдыха детей и подростков в 2019 году:

– Структура учреждений, организующих летнее оздоровление в 2019 году, не изменилась. Для озерских детей традиционно работали три сезонных оздоровительных лагеря «Орлёнок», «Звёздочка» и «Отважных» (в рамках семи смен). В июне работали 14 городских оздоровительных лагеря. Все оздоровительные базы своевременно были приняты межведомственной комиссией.

Кроме того, дополнительно оздоровление обучающихся осуществлялось по линии управления социальной защиты населения (отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). Были организованы водные сплавы, профильные лагеря, лагеря для одаренных детей, учебно-тренировочные сборы за пределами округа.

Олег Ланге также отметил, что размер родительской платы за отдых детей в оздоровительных лагерях остался на уровне прошлого года (в городских лагерях – 3450 рублей, в загородных – 6500 рублей).

В течении трёх летних месяцев функционировали трудовые отряды. Особое внимание уделялось трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОПДН УМВД, из малообеспеченных семей, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Объектами для работы были определены два детских сада №№ 15 и 51, Детский эколого-биологический центр.

– Летняя оздоровительная кампания 2019 года прошла организованно и эффективно, – подвёл итог заместитель главы округа. – 17 июля 2019 года была проведена комплексная проверка оздоровления и временного трудоустройства несовершеннолетних в Озерском городском округе областной межведомственной комиссией. Оценка деятельности была дана высокая.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40598/