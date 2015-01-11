Финал «Кубка Галактики»

С 19 по 23 сентября 2019 года в Сочи на ледовой арене РЦ «Галактика» проходит третий ежегодный турнир по хоккею среди любительских команд «Кубок Галактики». Хоккейный клуб "Маяк - Гранит" лидирует по итогам группового этапа соревнований, пропустив в свои ворота лишь одну шайбу за весь этап.

В составе команды: вратари А.Мыльников, Э.Сафин, защитники Г.Свирепо, В.Дыдыкин, Н.Тровеных, А.Овсянников, К.Скалин, Е.Маленьких,

нападающие В.Каравдин, С.Жаворонков, А.Кириллов, О.Приданников, Н.Васильев, С.Кривопустов, Д.Петрюк, Е.Мотыгулин, А.Савицкий.

Соперниками озёрской команды стали ХК "Большой" (Сочи), ХК "Галактика" (Красная Поляна) и ХК "Факел" (Новый Уренгой).

22 сентября, в 12:00, состоится финальный матч турнира, где ХК "Маяк - Гранит" встретится с ХК "Галактика".

Прямую трансляцию игры болельщики смогут наблюдать на YouTube-канале "Хоккей в Сочи", перейдя по ссылке https://www.youtube.com.

Болеем за наших!