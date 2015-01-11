Текслер не продлил контракты с главами Минздрава и Минсоца

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не стал продлевать трудовые контракты с министрами здравоохранения и социальных отношений.

Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

«Контракты с Сергеем Приколотиным и Татьяной Никитиной не продлены», – сообщили в Управлении пресс-службы и информации.

Исполнять обязанности руководителя Минздрава будет замминистра Виктория Сахарова, Минсоцотношений – замминистра Татьяна Ильина.

Приколотин был назначен на должность министра здравоохранения Челябинской области в январе 2018 года, Никитина стала министром социальных отношений в январе 2014-го.

https://dostup1.ru/politics/Texler-ne-prodlil-kontrakty-s-glavami-Minzdrava-i-Minsotsa_120200.html