В Челябинской области в выходные выпал первый снег

На дорогах Южного Урала выпал снег.

Осадки прошли в горных районах в субботу, 21 сентября, на хребте Уреньга установился кратковременный снежный покров. Также там из-за тумана ухудшилась видимость. В управлении федеральных дорог «Южный Урал» сообщили, что гололеда на трассах обнаружено не было.

Мокрый снег в горах Челябинской области ожидается и в понедельник днем, также местами будет сильный ветер с порывами до 25 м/с. В Челябинске в течение дня будет +6-8, пройдут дожди.

http://echochel.ru/news/v-chelyabinskoj-oblasti-v-vyhodnye-vypal-pervyj-sneg/