Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, совершенное лицом с использованием своего служебного положения

В дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск обратился житель города, осуществляющий продажу пищевых полуфабрикатов, с заявлением по факту присвоения денежных средств соучредителем организации.

Потерпевший заявил о том, что в период с 9 апреля по 20 июля 2017 года он, совместно с подозреваемым осуществляли коммерческую деятельность в городе Озерске.

Установлено, что подозреваемый, являясь соучредителем с долей в данной организации, в обязанности которого входило распределение прибыли, действуя из корыстных побуждений и используя свое служебное положение, изымал из кассы деньги, тем самым присвоив денежные средства общей суммой 633 645 рубля, вводя в заблуждение потерпевшего тем, что оплачивает расходы организации. В результате, данная организация не может в дальнейшем осуществлять деятельность, имея большие задолженности.

Своими противоправными действиями подозреваемый не только нарушил законные интересы организации, а причинив существенный ущерб, фактически прекратил поставку в город необходимых продовольственных товаров, пользующихся большим спросом населения. До настоящего времени подозреваемый ущерб не возместил.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного Кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.