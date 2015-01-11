СВОДКА АВАРИЙНОСТИ в период с 16 по 22 сентября 2019 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 16 по 22 сентября 2019 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 163 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 3 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

4 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

4 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам;

3 ребенка пешехода нарушили Правила дорожного движения;

5 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

9 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 15 материалов. По ним принято 16 решений о лишении права на управление транспортными средствами, назначено 2 административных ареста.