Международный Кубок по водному поло можно увидеть онлайн

В Челябинской области начинается розыгрыш Кубка губернатора по водному поло среди женских команд. С 25 по 28 сентября соревнования пройдут в Златоусте. Игры «по сетке» примет Центр Олимпийской подготовки «Уралочка».

А 29 сентября в челябинском бассейне «Строитель» состоятся финальные матчи, где и будет определен обладатель Кубка.

Участие в турнире принимают сборные России, ЮАР, Хорватии, Казахстана, а также команды Югры и златоустовская «Динамо-Уралочка». Задачей соревнований является не только выявление сильнейшей команды, но и укрепление международного сотрудничества.

В предыдущие годы в розыгрышах Кубка губернатора Челябинской области принимали участие команды из Китая, Хорватии, Голландии, Узбекистана, Казахстана, Японии, а также молодежная сборная России. Победителем двух турниров становилась «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Спортсменки этого клуба успешно выступают за взрослую сборную страны.

https://www.1obl.ru/news/sport/mezhdunarodnyy-kubok-po-vodnomu-polo/