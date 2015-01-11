«Котики под капотиком». Россиян просят проверять авто перед запуском двигателя

На большей территории России установилась прохладная погода. В некоторых регионах температура воздуха ночью уже достигает минусовых отметок. Люди с нетерпением ждут начала отопительного сезона, а животные пытаются согреться в теплых местах.

Так, утром житель Магнитогорска обнаружил котёнка, сидевшего на двигателе его машины. Автолюбитель поделился фотографией незваного гостя в соцсетях.

“Уважаемые автолюбители, наступили холода, перед тем как запустить двигатель на своём авто, откройте капот, если вас не затруднит. Убедитесь, что там нет никого, сегодня у меня сидел вот этот друг”.

Многие автомобили оснащены функцией автозапуска, поэтому в комментариях под постом подписчиков просят не использовать его без проверки капота на наличие пушистых питомцев. А некоторые водители нашли дополнительные плюсы в таком дополнительном техосмотре.

“Утром гляну… Заодно и уровень масла проверю!”

Последствия от запуска двигателя, на котором греются четвероногие гастролеры, могут оказаться печальными. Однако порой случаются и хорошие истории. Так, кошка из Челябинской области прокатилась под капотом около 500 километров и без последствий вернулась домой.

https://www.cheltv.ru/kotiki-pod-kapotikom-rossiyan-prosyat-proveryat-avtomobili-pered-zapuskom-dvigatelya/