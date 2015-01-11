Алексей Текслер продолжает работу над формированием бюджета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проводит серию встреч со своими заместителями и министрами, на которых обсуждаются вопросы формирования расходов бюджета на предстоящий трехлетний период (2020-2022 годы).

«Главное, из чего мы исходим при формировании бюджета, – это улучшение качества жизни южноуральцев. Поэтому в проекте нашего основного финансового документа на предстоящее трехлетие будут отражены наказы жителей Челябинской области, которые неоднократно звучали во время встреч в территориях. Особый приоритет – реализация национальных проектов. Людям нужна качественная и доступная медицина, образование, хорошие дороги и жилье. Конечно, продолжим заниматься благоустройством и газификацией городов и районов области», – подчеркнул Алексей Текслер.

Будет не только сохранена, но и усилена социальная направленность бюджета. Основополагающими направлениями в планировании станут расходы на здравоохранение, дошкольное и школьное образование и спорт, сельское хозяйство, решение проблем утилизации твердых коммунальных отходов. Также будут направлены средства на решение накопившихся проблем в жилищно-коммунальной сфере, увеличится финансирование программ газификации и благоустройства.

В следующем году область вместе со всей страной будет отмечать 75-летие Великой Победы, что также будет отражено при формировании бюджета на 2020 год – это направление у правительства региона на особом контроле.

Министерства и ведомства Челябинской области сейчас готовят расчеты и предложения по расходам бюджета на 2020-2022 годы. Отметим, что большинство региональных программ ориентированы на исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года о национальных проектах.

Проект областного бюджета будет рассмотрен на заседании правительства области в конце октября.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40664/