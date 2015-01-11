3 октября на сцене ДК «Строитель» пройдет концертная программа «Красота,мудрость,творчество».

Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, посвящённый самым достойным, мудрым, уважаемым людям Озерского городского округа.

3 октября на сцене ДК «Строитель» пройдет концертная программа «Красота,мудрость,творчество»,она посвящается Международному дню пожилого человека. Это мероприятие пройдет с участием мудрых людей «серебряного» возраста, творческих коллективов МБУ «Культурно-досуговый центр» и клубов ветеранов Озерска.

Начало в 17.00.Вход свободный.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40662/