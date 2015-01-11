В Челябинске будут тестировать оборудование для блокировки Telegram

Роскомнадзор начал на Урале пилотный проект по внедрению систем «суверенного Рунета».

Тестирование оборудования для изоляции Рунета на случай угроз начнется в ближайшие дни — об этом во вторник, 24 сентября, сообщил глава надзорного ведомства Александр Жаров. Как пишет РБК со ссылкой на источник, первые системы фильтрации трафика в рамках пилотного проекта заработают на Урале.

Оборудование уже установлено в Екатеринбурге, в данный момент его монтируют в Челябинске, Тюмени, Магнитогорске и других городах округа. В проекте принимают участие все операторы большой четверки — «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом».

Технология может позволить блокировать ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, в том числе мессенджер Telegram. Однако в этом усомнился IT-специалист – основатель сервиса TgVPN Владислав Здольников. В интервью «Эху» он высказал мнение, что Telegram все равно продолжит работать.

«При попытке блокировать Telegram будут возникать большие проблемы с работой других приложений, сайтов, то есть будут проблемы со всякими голосовыми приложениями, в основном, и игровыми. При этом ирония заключается в том, что Telegram продолжит работать достаточно хорошо, потому что он уже выпустил новый тип сокрытия протокола — это маскировка фактически под трафик абсолютно любого веб-сайта. Предыдущую версию обфускации, которая используется в данный момент, они заблокируют, опять же с большими потерями, но Telegram все равно будет работать», — прокомментировал Владислав Здольников.

Полностью покрыть системами фильтрации трафика весь Уральский округ планируется до конца 2019 года.

http://echochel.ru/news/v-chelyabinske-budut-testirovat-oborudovanie-dlya-blokirovki-telegram/