Всё самое лучшее в одной афише!

Дааа, что-то в этом году осень слишком рано к нам заглянула, да еще и снега немного принесла, как напоминание о том, в каком непредсказуемом регионе мы живём!

Зато с нашей афишей всё ясно и понятно: мы собрали воедино всё самое лучшее!

Озёрск

28 сентября

9-00, остановка у "Старого ресторана"

В эту субботу мы едем поблагодарить наши озера за чудесное лето! Участвуем в акции "ЗАТО ЧИСТО"! Пять городов и два озера!

От "Старого ресторана" озёрская группа волонтеров едет на озеро Б.Касли. Очень нужны помощники!

Запись обязательна 8-908-044-5123!

11-00, театр кукол "Золотой петушок"

"Приключения знаменитого утёнка Тима" 3+

12-00, ткРодной

В детском развлекательном центре "Веселандия" развлекательная программа "Джунгли зовут"! К.т. +79323050000

18-30, театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Визит дамы"! 16+

29 сентября

11 и 13-00, театр кукол "Золотой петушок"

"Новая рэпка" 5-10 лет

17-00, кт "Октябрь"

Встреча с независимым фармацевтом "Голая правда о лекарствах"

18-30, театр драмы и комедии "Наш дом"

Премьера! "Визит дамы"! 16+

Миасс

глк"Солнечная долина": ежегодная организованная тренировка - "Самая лёгкая гонка" в дисциплине мото эндуро.

Челябинск

Все выходные: кт им.А.С.Пушкина

MANHATTAN SHORT 2019 в кт им. Пушкина

29 сентября

17-00, ла"Трактор"

"Трактор"-"Локомотив"

Екатеринбург

28 сентября

19-00, Дом печати

Группа с озёрскими корнями 2rbina 2rista презентует свой новый альбом!

19-00, Екатеринбург-ЭКСПО

Эксклюзивное шоу «Sleeping Beauty Dreams» с примой-балериной Дианой Вишневой в главной роли

29 сентября

13-30, Екатеринбург Арена

Футбол! "Урал" - "ЦСКА"!

Александра Лебедева