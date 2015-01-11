Всё самое лучшее в одной афише!

Дааа, что-то в этом году осень слишком рано к нам заглянула, да еще и снега немного принесла, как напоминание о том, в каком непредсказуемом регионе мы живём!
Зато с нашей афишей всё ясно и понятно: мы собрали воедино всё самое лучшее!
Озёрск
28 сентября
9-00, остановка у "Старого ресторана"
В эту субботу мы едем поблагодарить наши озера за чудесное лето! Участвуем в акции "ЗАТО ЧИСТО"! Пять городов и два озера!
От "Старого ресторана" озёрская группа волонтеров едет на озеро Б.Касли. Очень нужны помощники!
Запись обязательна 8-908-044-5123!
11-00, театр кукол "Золотой петушок"
"Приключения знаменитого утёнка Тима" 3+
12-00, ткРодной
В детском развлекательном центре "Веселандия" развлекательная программа "Джунгли зовут"! К.т. +79323050000
18-30, театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Визит дамы"! 16+
29 сентября
11 и 13-00, театр кукол "Золотой петушок"
"Новая рэпка" 5-10 лет
17-00, кт "Октябрь"
Встреча с независимым фармацевтом "Голая правда о лекарствах"
18-30, театр драмы и комедии "Наш дом"
Премьера! "Визит дамы"! 16+
Миасс
глк"Солнечная долина": ежегодная организованная тренировка - "Самая лёгкая гонка" в дисциплине мото эндуро.
Челябинск
Все выходные: кт им.А.С.Пушкина
MANHATTAN SHORT 2019 в кт им. Пушкина
29 сентября
17-00, ла"Трактор"
"Трактор"-"Локомотив"
Екатеринбург
28 сентября
19-00, Дом печати
Группа с озёрскими корнями 2rbina 2rista презентует свой новый альбом!
19-00, Екатеринбург-ЭКСПО
Эксклюзивное шоу «Sleeping Beauty Dreams» с примой-балериной Дианой Вишневой в главной роли
29 сентября
13-30, Екатеринбург Арена
Футбол! "Урал" - "ЦСКА"!
Александра Лебедева