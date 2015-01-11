Ватерполистки «Динамо-Уралочки» в 3-й раз подряд завоевали Кубок губернатора

Ватерполистки «Динамо-Уралочки» (Златоуст) в 3-й раз подряд завоевали Кубок губернатора Челябинской области – финальные матчи состязаний завершились в бассейне «Строитель».

В розыгрыше приняло участие шесть команд – в том числе из Хорватии, Казахстана и ЮАР. На предварительном этапе, прошедшем в Златоусте, были определены лучшие команды, которые выясняли отношения в решающих матчах в челябинском бассейне.

В поединке за бронзовые медали молодежная сборная России в равном поединке обыграла команду Хорватии. В финале напряженным получились первые минуты: «Югра» сумела навязать борьбу златоустовским ватерполисткам, однако к середине матча превосходство «Динамо-Уралочки» не вызывало сомнений. Итог встречи – убедительная победа 24-12.

Свидетелем триумфа златоустовской команды стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который принял участие в церемонии награждения победителей и призеров соревнований, вручив кубок, изготовленный златоустовскими мастерами из оружейной компании «АиР», капитану «Динамо-Уралочки» Эльвине Каримовой.

Организация и проведение Международного кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд приурочены к председательству России в организациях ШОС и БРИКС в 2020 году. Основной задачей соревнований является не только выявление сильнейших команд, но и укрепление международного сотрудничества среди стран-участниц.

Места распределились следующим образом:

1. «Динамо-Уралочка» (Златоуст)

2. «Югра» (Ханты-Мансийск)

3. Сборная России (мол.)

4. Хорватия

5. Казахстан

6. ЮАР

https://dostup1.ru/society/Vaterpolistki-Dinamo-Uralochki-v-3-y-raz-podryad-zavoevali-Kubok-gubernatora_120404.html