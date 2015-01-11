Челябинская область остается худшей на Урале по приверженности населения ЗОЖ.

Эксперты агентства проанализировали количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, изучили продажи алкоголя и табака, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными условиями труда. В 2018 году лидерами по приверженности ЗОЖ остались республики Северного Кавказа — Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария.

Ни один из регионов Урала не вошел даже в топ-50 по популярности здорового образа жизни, наилучшие достижения в этом плане у Ханты-Мансийского автономного округа — 54-е место. Челябинская область заняла, как и в 2017 году, 67-ю строчку списка, что является худшим показателем по округу. Абсолютными аутсайдерами рейтинга стали регионы Дальнего Востока. В тройке антилидеров — Магаданская и Еврейская автономная области, а также Камчатский край.

http://echochel.ru/news/chelyabinskaya-oblast-ostaetsya-hudshej-na-urale-po-priverzhennosti-naseleniya-zozh/