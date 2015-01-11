Большегруз устроил ДТП под Кыштымом из-за влетевшей в стекло птицы

На 39-м километре автодороги Тюбук – Кыштым в Челябинской области водитель автомобиля КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем МАЗ – причиной аварии стала птица.

В результате аварии водитель МАЗа получил телесные повреждения. В ходе расследования ДТП уставлено, что причиной аварии стала птица, которая ударилась в лобовое стекло КамАЗа, после чего водитель потерял управление машиной.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

https://dostup1.ru/accident/Bolshegruz-ustroil-DTP-pod-Kyshtymom-iz-za-vletevshey-v-steklo-ptitsy_120430.html