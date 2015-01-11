Эксперты предупредили россиян о повышении цен на новые автомобили

Автодилеры сообщили, что с 2020 года поднимутся цены на автомобили, поэтому россиянам рекомендуют не откладывать на потом покупку долгожданного средства передвижения.

Сообщается, что с 1 января правительство планирует повысить утилизационный сбор, в некоторых случаях до 120 %. Он войдет в стоимость будущей покупки, в связи с этим вырастут и цены на авто.

По данным экспертов, с января по август этого года продажи новых легковых машин упали почти на 2,5 %. По словам специалистов, такая ситуация будет держаться до конца 2019 г.

Несмотря на прогнозируемое повышение цен, дилеры к концу года наплыва покупателей не ждут.

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