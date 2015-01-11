Влиятельная немецкая газета назвала Аркаим энергетическим центром России

Ежедневная газета «Die Welt», которая издается в Германии и пользуется популярностью у представителей немецкой бизнес-элиты, рассказала о Челябинской области. Издание опубликовало статью «При президенте Путине Аркаим стал местом поклонения».

В материале журналист Беттина Сейп описывает достопримечательности Урала.

Регион простирается с севера на юг на 2,5 тысячи километров, и эта огромная российская административная единица в 5 раз больше Германии. Урал – промышленно развитый регион, благодаря Транссибирской магистрали доступный для путешественников, пишет «Die Welt». Отдельно газета отмечает Аркаим, Ильменский заповедник, а также национальный парк «Таганай».

«Страну городов» – немецкое издание называет энергетическим центром России.

«4000-летний поселок с кольцевыми дорогами, застройкой периметра и канализацией сам по себе удивителен. Но поскольку президент Путин побывал в Аркаиме, археологические раскопки, начатые в 1987 году, имеют культовый статус в России», – пишут журналисты.

В статье есть также информация об Ипатьевском доме в Екатеринбурге и убийстве царской семьи, обелиске на границе Европы и Азии, Пермском треугольнике и Молёбской аномальной зоне, упоминается и знаменитый Шигирский идол – древнейшая статуя «дьявола» на Земле.

«Если вы ищете русскую душу, вы найдете ее на Урале», – резюмирует «Die Welt».

https://www.cheltv.ru/gazeta-nazvala-arkaim-energeticheskim-tsentrom/