Прокуратура организовала «горячую линию» для южноуральцев без отопления

Прокуратура Челябинской области организовала «горячую линию» по вопросам ЖКХ – пожаловаться на до сих пор не включенное отопление можно по телефону или на тематическом приеме.

«Информацию о фактах отсутствия отопления в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы можно сообщить с 10.00 до 18.00 часов по телефону (8351) 239-20-34», – говорится в сообщении.

Кроме того, еженедельно по средам проводится тематический прием граждан по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Записаться на примем можно по телефону 239-21-68.

Напомним, начало отопительного сезона в регионе редко происходит без эксцессов. Так, «Новатэк» заявил о том, что долги муниципалитетов за газ перевалили за 2 млрд рублей, а ряд глав проявляет странную беспечность, уходя при этом в отпуск. Такое поведение чиновников вызвало недоумение и у нового губернатора – Алексей Текслер отозвал из отпуска руководителя Карталинского района Ивана Ломовцева.

https://dostup1.ru/society/Prokuratura-organizovala-goryachuyu-liniyu-dlya-yuzhnouraltsev-bez-otopleniya_120451.html