Благодаря нацпроекту «Культура» маленькие метлинцы отправились в большое путешествие

В воскресенье, 29 сентября, в очередное путешествие по России поехали 60 южноуральских школьников. В их числе в Санкт-Петербург отправились десять детей вместе с сопровождающим из Озерского городского округа.

В группу вошли учащиеся из шести территорий: школьники Златоуста, Озерска, Троицка, Катав-Ивановского, Увельского, Уйского районов: победители предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, школьные активисты.

В рамках обозначенной квоты Министерством культуры, в том числе, была одобрена заявка, поступившая от муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Детская музыкальная школа №2», поселок Метлино.

- Мы и раньше проводили подобные туры для школьников, в этом году благодаря нацпроекту «Культура» мы приобрели финансовую поддержку федерации, и возможность путешествовать по стране получили гораздо большее количество детей. До конца года в поездках побывают еще несколько групп, но мы надеемся, что проект продолжится и на следующий год, - прокомментировала первый замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Экскурсионный тур «Град Петров» подразумевает посещение Эрмитажа и Мариинского театра, дети побывают на обзорной экскурсии по городу, поедут в музей-заповедник Павловск, в Петровскую акваторию и по другим объектам. В поездке дети пробудут три дня.

Для справки:

В 2019 году программа «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура» включает 8 культурно-познавательных маршрутов по 12 регионам России. Почти 17 тысяч школьников из 85 регионов страны отправятся в путешествие по самым исторически значимым городам страны.

Челябинская область получила 279 квот. Южноуральские школьники примут участие в трех культурно-просветительских программах, и совершат поездки в Санкт-Петербург, Великий Новгород с близлежащими городами и по «Золотому кольцу».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40707/