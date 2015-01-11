Штрафы отменить. ГИБДД рекомендует не верить камерам в плохую погоду

Госавтоинспекция России рекомендовала регионам не выносить штрафы за нарушения, зафиксированные камерами видеонаблюдения во время непогоды. Поводом стали исследования, которые проводились последние полтора года. По их результатам стало понятно, что почти 25% фотоматериалов с камер не могут быть использованы для вынесения постановлений, сообщает газета «Коммерсант».

Как пояснили в ведомстве, цель нововведений – исключить из работы центры автоматизированной фиксации правонарушений при сложных ситуациях на дороге. Речь идет о нарушениях во время сильного дождя и тумана,а также при отключении светофоров и в случае ремонта. То есть в ситуациях, когда изображение на снимке не четкое. При этом в документе нет пояснений, касаются ли рекомендации ГИБДД условий, например, сильного снегопада, конкретного температурного режима, уровня осадков.

В перечень случаев, при которых штрафы не должны выноситься, а комплексы предписано выключать вошли: непогода; отсутствие табличек 8.23 «фотовидеофиксация» или такой же разметки перед стационарной камерой; жалобы на неточность работы конкретной камеры; отключение светофоров (при управлении движением регулировщиком); дорожные работы (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

Эксперты инициативу ГИБДД поддерживают, но отмечают: она носит лишь рекомендательный характер, а значит, региональные управления сами будут решать, следовать этим указаниям или нет. Кроме того, штраф, зафиксированный, к примеру, не обозначенной знаком камерой, не будет поводом для его отмены.

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