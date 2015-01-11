Округ к зиме готов. Остаются вопросы к управляющим организациям

Ежегодно в округе проводится большая системная работа по подготовке к предстоящему отопительному периоду. О том, что было сделано в этом году, рассказал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Напомним, что текущий отопительный период в Озерском городском округе: в Озерске, в посёлках Метлино и Новогорный начался с 18 сентября (в прошлом году – с 1 октября). Причиной для того, чтобы включить отопление на две недели раньше послужили сложившиеся погодные условия и понижение температуры воздуха в помещениях.

Следует отметить, что традиционно отопительному периоду предшествует комплекс ремонтных и профилактических работ на инженерных сетях (систем тепло, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения). Для выполнения целого ряда неотложных работ по подготовке городских сетей к осенне-зимнему периоду в этот раз округ получил поддержку из областного бюджета.

– Одно из обращений было направлено в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, – пояснил Иван Сбитнев. – Округ получил дополнительное финансирование – более 4 млн рублей, за счёт которых был выполнен ремонт двух объектов. Во-первых, капитальный ремонт достаточно протяжённого участка напорного канализационного коллектора (порядка 170 метров), расположенного вдоль Озерского шоссе.

Напомню, что из-за изношенности труб за последние два года осуществлялись аварийные сбросы городской фекальной канализации в промежуточный водоём, поступали многочисленные жалобы от жителей на неприятный запах. Капитальный ремонт позволил заменить участок трубы, который находился в крайне неудовлетворительном состоянии. Сейчас коллектор введён в эксплуатацию, фекальные стоки поступают, как и положено, на городские очистные сооружения.

Кроме того, за счёт этих средств из областного бюджета в настоящее время проводится замена более 300 метров магистрального трубопровода теплосети на б. Гайдара. Прошлой зимой этот участок неоднократно становился причиной аварийных ситуаций в микрорайоне. Изношенная труба с многочисленными свищами вышла из строя. В этом году она будет полностью заменена. На месте проведения ремонтных работ в следующем году планируется восстановить благоустройство.

Также в этом году было направлено обращение в адрес губернатора Челябинской области Алексея Текслера. По его распоряжению на подготовку инженерных сетей к зиме округ получил более 18 млн рублей.

Иван Сбитнев:

– Было принято решение эти дополнительные средства направить на замену 1200 метров напорного коллектора (диаметром 700), чтобы на ближайшие несколько лет полностью исключить проблему аварийных фекальных сбросов в промежуточный водоём. Эта ситуация доставляла массу неудобств и гаражным кооперативам, и жителям расположенных рядом микрорайонов.

Собственных средств в бюджете округа на эти цели не было, поэтому финансовая поддержка области была очень важна. В дальнейшем мы планируем продолжить работы по восстановлению городских коммунальных сетей.

Первый заместитель главы округа отметил подготовку, которую провели ресурсоснабжающие организации:

– В первую очередь – ФГУП «ПО «Маяк». Градообразующее предприятие выполнило все необходимые регламентные работы на своих котельных, которые участвуют в системе горячего водоснабжения Озерского городского округа.

Нельзя не отметить специалистов муниципального предприятия ММПКХ, которые провели как регламентные, так и текущие ремонтные, аварийные, а также профилактические работы на своих котельных.

Все необходимые работы по подготовке к отопительному периоду были выполнены и ресурсоснабжающей организацией посёлка Новогорный.

В системе качественного теплоснабжения жителей большую роль играют управляющие организации.

– Все тепловые узлы, все коммуникации, которые находятся в многоквартирных домах, обслуживаются управляющими организациями, – подчеркнул Иван Сбитнев. – От их работы зависит насколько качественно и своевременно услуги будут оказаны непосредственно каждому жителю.

К сожалению, далеко не все управляющие организации в полном объеме выполнили все необходимые работы. Поступает большое количество жалоб от жителей, выявляются замечания в обслуживании сетей теплового снабжения многоквартирных домов.

По решению главы округа Евгения Щербакова была создана комиссия, которая рассматривает жалобы на отсутствие тепла в квартирах или несоответствие тепловых параметров санитарным нормам.

– Комиссия была создана для того, чтобы совместными усилиями всех служб, с привлечением активных жителей домов выявлять недочёты и оперативно их устранять. Существует целый комплекс недостатков, которые приводят к неудовлетворительному результату.

Необходимо, чтобы управляющие организации выполнили все регламентные работы и предписания, которые выдают ресурсоснабжающие организации.

К сожалению, в ходе проведения комиссионных обходов выясняется, что часть работ была выполнена, но остаётся немалая доля проблем, которые были оставлены без должного внимания, - отметил Иван Сбитнев.

Уважаемые жители Озерского городского округа! Жалобы на качество теплоснабжения можно направлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации (пр. Ленина,63, e-mail: ujkh@ozerskadm.ru); на горячую линию Госжилинспекции Челябинской области телефон: 8(35151)44706, e-mail: og@gzhi.gov74.ru, info@gzhi.gov74.ru.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40718/