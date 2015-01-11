Кураторы муниципалитетов появятся в Челябинской области

На Южном Урале изменится структура взаимодействия областного правительства с муниципалитетами. Курировать эту работу будут специальные территориальные представители губернатора.

Об этом глава региона Алексей Текслер объявил сегодня, 3 октября, на правительственном совещании. Для этого все муниципалитеты поделены на несколько больших групп: в одну из них войдет центральная и южная часть региона (за исключением Магнитогорска), в другую – север и горнозаводская зона (за исключением Челябинска и Копейска). Планы по развитию Челябинска, Копейска и Магнитогорска будет курировать непосредственно руководство области.

“По каждой территории должна быть подготовлена программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет. С их учетом должны быть сформированы ключевые показатели эффективности деятельности всех муниципалитетов. Это позволит в оперативном режиме объективно оценивать работу местных администраций и их руководителей. И эта информация должна быть максимально публичной. Я хочу, чтобы мои новые заместители присутствовали и занимались проблемами муниципалитетов каждый день, а не только тогда, когда я посещаю тот или иной район”, – подчеркнул Алексей Текслер.

Также на новых кураторов возложена задача по контролю за исполнением поручением губернатора, особенно – по нацпроектам. Займутся этой работой Евгений Голицын и Станислав Мошаров, им передадут полномочия заместителей главы региона.

Кроме того, Алексей Текслер также подтвердил ряд назначений в правительстве, произошедших в последнее время. Так, Павел Рыжий возглавил Минпром области, Ирина Буторина – Минсоцотношений, Юрий Семенов – Минздрав, Алексей Нечаев – Миндортранс. Заместителем губернатора по вопросам внутренней политики стал Анатолий Векшин, ранее занимавший аналогичный пост в Мурманской области. а Алексей Федечкин вступил в должность руководителя Государственного комитета охраны объектов культурного наследия региона. Вместе с тем, меняется руководитель и в областной Госжилиснпекции. Также упразднена должность заместителя губернатора – руководителя аппарата главы региона и правительства. Эти функции переходят к вице-губернатору Виктору Мамину с сохранением его прежних обязанностей.

https://www.cheltv.ru/kuratory-munitsipalitetov-poyavyatsya-v-chelyabinskoj-oblasti/