Все мы родом из детства. БДТ в Озерске

Когда мне позвонил из Питера мой друг – актер Большого драматического театра (БДТ) Николай Горшков и посоветовал сходить на спектакль по произведениям Януша Корчака «Когда я снова стану маленьким», который прибыл в Озерск, сомнений не было: надо идти.

Во-первых, потому что Корчак, во-вторых, потому что БДТ, в-третьих, потому что Николай знает, что говорит, и его мнению я доверяю на все сто.

Ожидания не были обмануты. Более того. Все стереотипы, связанные с кукольным театром, остались за порогом «Нашего дома». Впрочем, спектаклем кукольным это действо назвать сложно. Как и моно-спектаклем. Да, центром всего происходящего на сценической площадке является герой Януша Корчака – Владек, блестяще сыгранный (да какое там сыгранный, прожитый!) Тарасом Бибичем, но вокруг этого центра кружится в немыслимом танце вселенная польского педагога и литератора под звуки неповторимой скрипки Бориса Кипниса и словно согретая материнским теплом, создаваемым актрисой Светланой Шадриной.

Множество кукольных персонажей – родители, братья и сестры Владека, его друзья, одноклассники, жители Варшавы – оживают в этом вихре. Невольно перестаешь чувствовать себя зрителем в зале театра, а включаешься в эту игру… Нет, не игру – жизнь. В жизнь, в которой – дети с их огромными детскими вопросами, с их мечтами «вот когда я вырасту!», с потрясающей детской чистотой (которой так катастрофически не хватает в наше мирное и относительно сытое время!). А как удивительно светло рассказывает Владек историю своей первой любви! Первой любви и первого расставания, расставания навсегда…

И хотя в спектакле нет ни слова о подвиге Януша Корчака, шагнувшего вместе со своими воспитанниками в газовую камеру, но зрители зрелого возраста, знающие об этом, наверняка смотрели спектакль, помня через что вошел в бессмертие этот польский педагог.

И еще, наверное, многие взрослые задавали себе вопрос: как воспитать своих детей, похожими на героев этого спектакля? Чтобы слово «честь» для них не было непонятным пыльным архаизмом из забытого дедушкиного словаря, чтобы понимание того, что брать чужое без спросу – совершенно невозможно для нормального человека, что за своих родных надо стоять насмерть (даже если эти самые родные в другое время и досаждают чем-то, и надоедают)…

В спектакле продумано все от начала и до конца. Театр начинается с вешалки, а спектакль с программки. В данном случае программка была выполнена в виде стилизованного под старину набора открыток с цитатами из произведений Я.Корчака, с высказываниями создателей спектакля и не только информирует о самом спектакле, но и исподволь вводит в его атмосферу.

Совершенно фантастическая сценография превращает нагромождение старых чемоданов то в город, то в квартиру, то в городской каток, то в панораму тушения пожара, то в железнодорожную станцию с проходящим по авансцене поездом из тех же чемоданов…

Завершение спектакля тоже не было традиционным: после оваций и криков «браво!» занавеса не последовало. Зрители получили возможность выйти на саму сценическую площадку, рассмотреть полюбившихся персонажей поближе, пообщаться с актерами.

Я услышал, как зрители говорят друг другу, что именно такие произведения искусства делают людей лучше, а музыкант и композитор Борис Кипнис поделился со своим администратором, что ему сегодня очень понравилась публика в зале...

Спектакль режиссера Евгения Ибрагимова «Когда я снова стану маленьким» из категории тех, что долго не отпускают, про которые вспоминаешь и греешься их теплом.

Неслучайно этот спектакль – лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» (2015) в номинациях для кукольного театра: «Лучшая работа режиссера» (Евгений Ибрагимов), «Лучшая работа художника» (Наталья Мишина), «Лучшая работа актера» (Тарас Бибич); лауреат Российской Национальной театральной Премии «Арлекин» (2015) в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера» (Евгений Ибрагимов), «Лучшая мужская роль» (Тарас Бибич), «Лучшее художественное оформление спектакля» (Эмиль Капелюш, Наталья Мишина), «Лучшая работа драматурга» (Елена Чарник).

Необходимо упомянуть, что этот спектакль создан совместно с Творческим объединением «КультПроект». Это компания, приоритетными направлениями деятельности которой является театр кукол и современная драматургия. С 2009 года при поддержке Министерства культуры России "КультПроект" осуществляет программу постановок наиболее ярких режиссеров и художников театра кукол в разных театрах России.

Хочется надеяться, что подобные спектакли будут радовать зрителей как можно чаще. И, может, тогда мир наш станет намного чище…

Александр Волынцев