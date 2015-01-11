Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее исследование.

Как отмечается, самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве.

При этом во время исследования учитывался ценовой фактор.

Сообщается, что средняя зарплата в российской столице в первом полугодии составляла 97 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.

Отмечается, что сумму, превышающую 80 тысяч рублей в месяц, имеют работники еще трех городов. К ним относятся Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск.

Как и ожидалось Озёрск в этот список не попал.

https://www.gazeta.ru