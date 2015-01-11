О преступлениях в цифрах

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 250 происшествий, возбуждено 21 уголовное дело, раскрыто 3.

Сотрудниками полиции за правонарушения в дежурную часть доставлено 22 человека. На семейные конфликты полиция выезжала 19 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 11 выездов.

Было составлено 244 административных протокола, в том числе:

- за нарушение ПДД – 167 протоколов, выявлено 4 водителя за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 42 протокола;

- за мелкое хулиганство –21 протокол.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведен 1 профилактический осмотр.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск