Рубить нельзя оставить? В Озерске продолжается борьба за лес

В Озерске предприниматель собирается вырубить лес для строительства многоквартирного дома. Общественники возмущены тем, что город лишится зеленого сквера, и утверждают, что действия бизнесмена незаконны.

Лес раздора

В Озерске в начале проспекта Ленина на участке леса в 0,85 га компания «Свежий ветер», принадлежащая предпринимателю Павлу Левину, собирается развернуть строительство многоквартирных домов. Активисты закрытого города возмущены тем, что жители могут лишиться очередного участка леса из-за интересов бизнеса. Чтобы спасти ценные для города деревья, общественники организовали акцию по спасению зеленых насаждений. Деревья на участке были обернуты в шелковые ленты белого цвета как символ свободы, чистоты и неприкасаемости.

«Мы очень верим, что наш крик души услышат и, возможно, поменяют планы вырубать здесь деревья, – рассказал местной прессе один из участников акции Александр Лопаткин. – Такие зеленые уголки – это легкие города, и мы готовы бороться за сохранение этого леса».

Чтобы построить дома, предприниматель должен будет вырубить 108 подростов сосны и 56 взрослых деревьев. По словам лидера инициативной группы, выступающей против застройки, Валентины Корниловой, ради этого леса «общественники готовы стоять до победного». «Если потребуется – будем писать президенту, соберем еще больше союзников. Мы родились в этом городе, и нам небезразлична его судьба», – отметила Корнилова

Впрочем, не все так трепетно относятся к зеленым насаждениям на участке. По словам Павла Левина, лес больше напоминает «свалку рядом с общественным туалетом» и сохранять его не имеет смысла. «Там в прямом смысле помойка, старый общественный туалет. На территорию выбрасывались огромные коробки мусора, – говорит Левин. – Тем более если посмотреть по документам, на этом месте всегда планировался жилой дом»

Тем не менее общественники призывают не торопиться с выводами и просят проверить законность будущего строительства. Известно, что у предпринимателя есть проблемы с получением разрешения.

Путаница с землей

Судьба участка с самого начала оставалась неясной. По данным администрации Озерска, еще в 1992 году глава Челябинска-65 предварительно согласовал выделение участка площадью 0,85 га под строительство жилого дома. В течение следующих 18 лет земля переходила от одной компании к другой, однако строительство не начиналось. Наконец, в 2012 году участок разбили на три части, каждая из которых перешла во владение разным юрлицам. Спустя пять лет одному из владельцев одобрили строительство индивидуального жилого дома.

«Администрация, видя, что планируется строительство жилого дома, выдала разрешение, – рассказывает юрист администрации Озерска. – Но в 2017 году этот дом строить не стали, а в следующем году обратились за строительством многоквартирного дома, который по документам состоит из двух домов друг напротив друга».

Администрация отказала в выдаче разрешения, тогда предприниматель обратился в суд. Первая инстанция согласилась с администрацией. Однако Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд все-таки обязал выдать разрешительные документы на один из участков компании Павла Левина.

«До разделения на небольшие участки земля была предназначена под строительство жилого дома. Суд решил, что на каждый разделенный земельный участок также распространяется давно выданное разрешение», – пояснила юрист администрации.

Последнее слово за правосудием

Администрация выдала разрешение бизнесмену, подчиняясь решению суда. Он может начать стройку в любой момент, однако пока Павел Левин не спешит. По его словам, строительство начнется после того, как будут выданы разрешения на строительство по другим земельным участкам. Следующее заседание по остальным участкам пройдет в ноябре. По словам юриста администрации, в Кассационный суд уже поданы документы, чтобы оспорить ранее вынесенное решение.

«Люди пишут жалобы в правительство, президенту, в газеты – горожане всеми силами хотят защитить лес, – говорит представитель администрации Озерска. – Мы со своей стороны делаем что можем – через суд пытаемся доказать, что строительство многоквартирного дома на этом месте незаконно».

Отметим, губернатор в ходе рабочей поездки в Озерск встал на сторону общественников, отметив важность сохранения природы. Алексей Текслер поручил министерству строительства подключиться к проблеме, но пока вопрос выдачи разрешения находится в ведении администрации города

http://fedpress.ru/article/2334218