Над Магнитогорском сфотографировали НЛО

Над Магнитогорском заметили неопознанный летающий объект. Горожанин рассказал, что нечто появилось в небе утром 7 октября. Объект удалось запечатлеть на камеру: по виду он напоминает подтек белой краски. По словам мужчины, ставшего свидетелем явления, так называемое НЛО исчезало и появлялось, но другие люди на улице никак на это не реагировали.

«Стою на остановке, жду трамвая, посмотрел на этот объект, отвернулся, снова посмотрел — есть он, потом отвернулся опять, повернулся просмотреть на это непонятное чудо, а его уже нет, просто пустое небо! А главное народу на остановке было вообще пофиг, как стояли, так и стояли. Я сел в трамвай проехал до остановки „Свердлова“ и опять увидел этот объект или явление», — рассказал в группе «Черное и белое Магнитогорск» житель города.

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