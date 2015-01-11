Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

Россияне получать дополнительный день отдыха 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. О грядущих выходных напомнил Роструд.

По словам руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловеца, в следующем месяце россиянам предстоит отдыхать три дня подряд – со 2 по 4 ноября включительно.

Однако традиционного сокращенного рабочего дня перед праздником не будет. Дело в том, что пятница, 1 ноября не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября, пояснил Шкловец "Интерфаксу".

Отметим, что следующий продолжительный период отдыха выпадет на празднование Нового года: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.

День народного единства начали отмечать в 2005 году. Примерно в этот день в 1612 году войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского окончательно освободили Москву от польской интервенции.

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