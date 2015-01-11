В Озерске прошёл муниципальный этап Всероссийских соревнований «Школа Безопасности»

7 октября в Детском парке собрались самые сильные, ловкие и смелые озерские школьники. Поддержали ребят глава округа Евгений Щербаков и начальник специального Управления ФПС №1 МЧС России Андрей Юферев.

Соревнования "Школа Безопасности" – это движение, которое объединяет школьников по всей России. Соревнования дают возможность популяризации вопросов культуры безопасного поведения, пропаганды здорового образа жизни, патриотического воспитания и отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса «ОБЖ». Организаторами муниципального этапа состязаний Спартакиады "Зарница - школа безопасности" в Озерском городском округе выступают специалисты ДТДиМ при поддержке специального Управления ФПС №1 МЧС России.

– Этапы, которые были подготовлены для соревнований: преодоление заражённого участка с противогазом, оказание первой медицинской помощи и другие направлены на формирование навыков гражданской защиты, а также умения действовать в экстремальных ситуациях. Благодаря непосредственному участию службы пожарной безопасности был организован этап по решению тактической задачи – сбивание условного огня, – рассказал о программе соревнований педагог-организатор ДТДиМ Дмитрий Колосов.

В этом году в соревновании приняли участие более семидесяти человек: двенадцать команд (учащиеся 7-8 классов), представляющих образовательные учреждения округа. По условиям соревнований в составе команды должно быть шесть человек, из них не менее двух девочек. Этапы соревнований были подготовлены в соответствии со школьным курсом основ безопасности жизнедеятельности. Каждая команда участвовала под руководством педагога по «ОБЖ» своей школы.

Несмотря на плотный рабочий график, соревнования школьников посетил глава округа Евгений Щербаков.

- Я считаю, что эта подготовка очень важна, поскольку здесь ребята в игровой форме получают навыки безопасного поведения дома, на природе, в случае каких-то нестандартных ситуаций, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Сегодня хорошая погода, дети собрались в Детском парке, на свежем воздухе они осваивают навыки, которые им обязательно пригодятся в жизни. Как руководитель округа я всегда готов поддержать активную озерскую молодёжь в стремлении к здоровому образу жизни.

– Данные соревнования проводятся более двадцати лет, и наше управление всегда помогает в их организации, – пояснил начальник специального Управления ФПС №1 МЧС России Андрей Юферев. – Этапы эстафеты – это прикладной вид спорта, без подготовки их не пройти. Ребята очень активно включаются в процесс подготовки, с удовольствием тренируются. Радует то, что с каждым годом детей, желающих принять участие в этих соревнованиях, становится больше. Я уверен, если им придётся оказаться в чрезвычайной ситуации, они не только смогут с ней справиться, но и помогут тем, кто будет рядом.

В завершении состязаний каждой команде были вручены грамоты и сладкие призы.

– Сегодня здесь собрались самые сильные, крепкие и ловкие озерские школьники. Ребята соревнуются с большим интересом и энергией. Мы не могли остаться в стороне, поскольку это непросто детское спортивное мероприятие, здесь воспитывается культура безопасного поведения в быту, в школе, а в будущем и на производстве. Мы позаботились о том, чтобы в конце соревнований ребята получили небольшие сладкие подарки, – поделилась впечатлениями о мероприятии секретарь Озерского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Алеха.

Победители муниципального этапа будут представлять Озерский городской округ на областных соревнованиях.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

1 место – школа № 41

2 место – школа № 27

3 место – школа № 36

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40743/