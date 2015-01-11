Мошенники оказывают магические услуги

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась жительница города по факту мошенничества. В своем заявлении женщина указала, что в связи трудной жизненной ситуацией она обратилась за помощью к экстрасенсам, которых нашла посредством сети Интернет.

Далее со слов потерпевшей она указала свой номер на сайте по предоставлению магических услуг, в тот же день ей перезвонила женщина, представилась экстрасенсом и предложила свою помощь. Озерчанка подробно описала суть своей проблемы, отвечая на дополнительные вопросы ясновидящей. Экстрасенс провела ритуал и после сеанса попросила перевести ей деньги за услугу.

На следующий день ведунья потребовала перевести ей деньги за проведенный ею второй сеанс, а также за приобретение магического ритуального камня. В это момент женщина поняла, что ее обманули, и потребовала деньги обратно, но экстрасенс деньги возвращать не стала. Общая сумма переведенных за услуги экстрасенса денежных средств составила 44100 рублей.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция по данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Для того, чтобы не попасть на уловки мошенников изучите схему работы обманщиков:

1) экстрасенсы тщательно выслушивают проблемы и предлагают пробную консультацию – она, как правило, всегда бесплатная;

2) если у человека действительно есть проблемы, да он еще о большинстве из них рассказал по телефону, начинается реальная раскрутка на деньги – клиенту сообщают, что его жизненные проблемы в критичном состоянии, но все поправимо и предлагают посетить следующий, уже платный сеанс;

3) весьма эффективный прием, позволяющий поторопить человека с решением, как можно быстрее обратиться к мошеннику – заявление, что в ближайшие 2-3 дня на услуги действует выгодная скидка;

4) после очередного сеанса обманщики заявляют, что со временем проблемы уйдут, но для большего эффекта необходимо «лечиться» дальше;

5) чаще всего, если клиент отказывается, хотя бы догадываясь, что его «разводят», ему начинают поступать угрозы, связанные с проклятьями, заговорами.

Не ожидайте, что получите рецепты решения всех своих проблем.

Не верьте, что за достаточную плату экстрасенс вернет вам утраченную любовь, сделает здоровым или исправит все в вашей жизни. Этого НЕ БУДЕТ. Люди, которые говорят вам, что могут все это сделать, обманывают вас.

Не подменяйте визит к врачу сеансом у экстрасенса.

Никогда, ни в коем случае не позволяйте экстрасенсу принимать за вас решения, относящиеся к вопросам здоровья.

Никогда, ни в коем случае не позволяйте экстрасенсу принимать за вас финансовые решения.

Уважаемые граждане, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск призывает вас в сложных жизненных ситуациях обращаться к своим близким. Вы также можете обратиться за помощью к своему участковому уполномоченному полиции – либо прийти на участковый пункт полиции, либо позвонить ему на служебный сотовый телефон. Помимо этого, вы всегда можете обратиться за помощью к любому полицейскому, которого встретите на улице или позвонить в дежурную часть по телефону 02 либо 8(351)302-50-85