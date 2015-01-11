Озерский архив получил высокую оценку

На прошлой неделе в Салехарде прошла межрегиональная конференция «Муниципальный архив». Челябинскую область на конференции представляла директор озерского архива Елена Барановская.

В конференции принял участие руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Он отметил важность проведения таких профессиональных форумов, на которых проходит обмен опытом, обобщаются лучшие практики муниципальных архивов:

– Муниципальные архивы – это живое звено, которое ближе всего стоит к людям, – подчеркнул руководитель Росархива.

Также в работе конференции приняли участие заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Наталия Фиголь, представители архивных служб и директора государственных архивов Республики Бурятия, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Удмурской Республики, Московской, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Архивисты обсудили вопросы, касающиеся работы муниципальных архивов: об организации взаимодействия с государственными архивами, проблемы и перспективы комплектования документами Архивного фонда РФ и другими документами. Кроме этого, была рассмотрена тема осуществления государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности.

Директор муниципального архива Озерского городского округа Елена Барановская выступила перед коллегами с докладом о деятельности своего учреждения. Она поделилась опытом использования документов государственных фондов как в виде интегрированных краеведческих уроков, так и виртуальных историко-документальных выставок. Особый интерес архивного сообщества вызвала информация о создании и использовании электронного научно-справочного аппарата, который обеспечивает оперативный и качественный поиск документов с целью исполнения запросов граждан.

– В рамках конференции состоялась презентация нового специализированного здания Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа, сданного в эксплуатацию в год 85-летия архивной службы Ямала, – поделилась впечатлениями от поездки Елена Барановская. – Новое пятиэтажное здание оснащено современным оборудованием, обеспечивающим содержание документов в соответствии с нормативами. В нём размещается хранилище документов, установлено оборудование для сканирования, микрофильмирования, копирования, обеспыливания и реставрации документов. Предусмотрены: кабинет для размещения справочно-информационного фонда (библиотеки), конференц-зал, выставочный и читальный залы.

Также участники конференции побывали в муниципальном архиве Салехарда. В новом двухэтажном здании созданы удобные рабочие места, открыт современный выставочный зал.

По мнению участников межрегионального совещания, приехавших из разных регионов России, коллеги-ямальцы поразили всех стремлением к постоянному профессиональному росту и преданностью родному краю.Всем участникам конференции был вручен краткий справочник по фондам Государственного архива Ямало-Ненецкого автономного округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/40760/