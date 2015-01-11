Не везёт «СтройГАРАНТу» с управляющими… в том числе с конкурсными

Прокуратура ЗАТО г. Озерск в рамках осуществления надзорной деятельности установила, что решением Арбитражного суда Челябинской области в отношении должника – ООО «СтройГАРАНТ» введена процедура банкротства – конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий.

Согласно представленным в прокуратуру сведениям по состоянию на 26.06.2019 у должника имелась текущая просроченная задолженность по заработной плате перед работниками в размере свыше 2,5 млн. рублей, образовавшаяся за период с 01.02.2019, остаток непогашенной задолженности составлял свыше 1,2 млн. рублей.

При изучении отчета конкурсного управляющего за период с февраля по апрель 2019 установлено, что на расчетный счет и в кассу должника поступили денежные средства в размере более 1,5 млн. рублей. Вместе с тем, в нарушение ч. 2 ст. 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» часть денежных средств распределена на оплату деятельности привлеченных лиц и материалы, то есть на оплату текущих платежей третьей очереди.

В этой связи прокурором начальнику отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Росреестра по Челябинской области направлена информация для проведения проверки деятельности арбитражного управляющего.

По результатам рассмотрения информации прокурора должностными лицами Росреестра по Челябинской области в отношении арбитражного управляющего ООО «СтройГАРАНТ» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, материалы направлены для рассмотрения в Арбитражный суд Челябинской области.

http://www.chelproc.ru/news/?id=18657