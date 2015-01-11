Объявлен набор в Общественный совет при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск

Уважаемые граждане и представители общественных объединений и организаций!
УМВД предлагает вам войти в состав Общественного совета при Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск.
Напоминаем, что общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности.
Основными задачами Общественного совета являются:
- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к реализации государственной политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности, а также содействие в реализации государственной политики в сфере противодействия преступности;
- участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности Управления;
- Участие в информировании граждан о деятельности Управления, в том числе через средства массовой информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности Управления;
- анализ мнения граждан о деятельности Управления и доведение полученной в результате анализа обобщённой информации до руководителей Управления;
- проведение общественной экспертизы проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам деятельности органов внутренних дел;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.
Предложения от граждан, общественных объединений и организаций следует направлять по почтовому адресу: 456780, г. Озерск, Челябинской области ул. Ленина д.43, (с пометкой для Общественного совета) либо в виде сканированных документов по электронной почте: uvdozersk@yandex.ru Перечень документов и образцы заявлений , а также полная информация, размещены по адресу https://www.mvd74.ru/novyj-sostav