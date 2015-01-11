Сила Инессы…

А вы знали, что вчера весь мир отмечал День девочек? Девизом этого праздника стала замечательная фраза – «Сила девочек». Да-да, все верно: характер тоже девчачье понятие. Инесса Шакирова из Метлино, как никто другой, знает об этом.

14 сентября на территории горнолыжного комплекса Сорочаны (Мос.обл) прошел Суперфинал Гонки Героев, который собрал всех победителей и призеров региональных этапов. Трасса была протяженностью около 12.5 км, а это сочетания всех самых изощренных препятствий на одном участке (всего 44), среди которых: «рукоход с веревками» или «макароны» - не для любителей итальянских паст. Чтобы пройти это испытание, участником необходимо перебраться с одной стороны препятствия на другую, цепляясь за тонкие веревки. Для преодоления «вращающихся шестигранников» необходимо забраться по канату (помогать себе ногами опять нельзя) и пройти на руках до конца конструкции по перекладинам и вращающимся шестигранникам, а по завершении – ударить в колокольчик. Как правило, препятствия на руки идут подряд по 3-4. И конкуренция очень серьезная: с тобой в одной категории бегут участники, призеры и победители чемпионатов Европы и мира по данному виду спорта. Тем не менее Инесса достойно выступила, с чем мы ее и поздравляем!

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