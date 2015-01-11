Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 15.10.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1 Сегодня вторник 15 октября 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +6 град. С
• атмосферное давление 734 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 77 %
• ветра западный 7 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 63 п-7, К.М. 4п-6, Гайдара 24 п5,6,
Набережная 43 с 9 до окончания
Победы 18, Бажова 32 С 9 до 12 часов
Студенческая 4 С 9 до 15 часов
Монтажников 58 с 13 до 16 часов
2. В сетях электроснабжения Студенческая 8, Блюхера 16, Царевского 13,14,
Восточная 4 С 9 до 15 часов
3. В сетях горячего снабжения и отопления Дзержинского 63п-7, К.М. 4п-6, Гайдара 24 п-5,6,
Гайдара 26 п-13 С 9 до окончания
Победы 18, Бажова 32 С 9 до 12 часов
Октябрьская 26 п-6, К.М. 23 п-4 С 9 до 14 часов
Студенческая 4 С 9 до 15 часов
Монтажников 58 С 13 до 16часов
Вниманию озерчан!
По данным Челябинского гидрометцентра 15 октября на территории Челябинской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-20 м/с.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 15 октября 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом, днем дожди, на юге до сильных. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0º до плюс 5º, днем плюс 7-12º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: 14 октября на территории Челябинской области ожидаются отдельные порывы ветра до 15-20 м/с.
3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 166 обращений.