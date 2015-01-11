В Озёрске проходит фестиваль «Дорога к Храму»! Доступна он-лайн трансляция!

В Озёрске отмечается православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы: в эти дни в городе проходит фестиваль «Дорога к Храму».

Мероприятия проводятся в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым и реализуемой при поддержке администрации Озерского городского округа.

В этом году наш город посетили лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов М. Смердова, И. Иванов, Н. Дмитренко, П. Гараева.

Сегодня, 15-го октября, в 18-00 именитые музыканты дадут совместный концерт с учащимися Детской музыкальной школе №1.

Интересно, что в октябре 2018 года подарком Озерску к православному празднику стала хоровая симфония «Колокола» Сергея Рахманинова в исполнении музыкантов Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

Между тем, кто не сможет по тем или иным причинам посетить концерт, смогут увидеть его с помощью он-лайн трансляции, пройдя по ссылке: http://ozersk.ru/?do=static&page=streetcam&object=26