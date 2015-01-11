«Пассажиров” у нас нет”. Гендиректор «Трактора” оценил итоги домашней серии

Челябинский «Трактор» готовится к очередному выезду, в рамках которого предстоит сыграть четыре матча с командами Западной конференции. Тем временем, генеральный директор хоккейного клуба оценил итоги прошедшей домашней серии.

Борис Видгоф в интервью клубной пресс-службе выразил недовольство текущими результатами и, по его словам, по этому показателю «поставил бы команде оценку «неудовлетворительно». Однако, несмотря на поражения два поражения из трех, нашел он и позитивные моменты.

«Неплохая игра была с «Адмиралом», команда из Владивостока пять матчей подряд выиграла. Калинин и Седлак перевели игру в овертайм, немного не повезло в буллитной серии. Был хороший матч с московским «Динамо», в котором победили. Четвертое звено отлично сыграло, характер показал Ярослав Косов, сделал дубль, Вася Демченко отразил 39 бросков. Нам есть над чем работать, мы это понимаем и работаем», – отмечает Борис Видгоф.

Среди факторов, которые повлияли на результаты, гендиректор «черно-белых» назвал также серьезное обновление команды, травмы ведущих хоккеистов и длительный выезд на Дальний Восток. «Трактор», по его словам, намерен серьезно поработать над усилением игры во время скорого перерыва на Евротур и в целом, благодаря менее напряженному расписанию. Поблагодарил Борис Видгоф и челябинских болельщиков, которые не перестают переживать за команду: «Трактор» – один из лучших в лиге по заполняемости арены.

«Я уверен в наших силах, в том, что мы все правильно делаем и движемся в правильном направлении. Нужна поддержка и вера в команду. Я не устану повторять, что в нашей команде нет равнодушных! Нет, что называется, «пассажиров»! Пока мы недовольны результатом по очкам, но однозначно уверены в своей команде, уверены в будущем. Сейчас настраиваемся на предстоящую серию, она будет очень тяжелой и интересной», – говорит Борис Видгоф.

Добавим, что в рамках предстоящей выездной серии «Трактору» предстоит встретиться с подмосковным «Витязем» (17 октября), московским ЦСКА (19 октября), ярославским «Локомотивом» (21 октября) и рижским «Динамо» (23 октября).

https://www.cheltv.ru/passazhirov-u-nas-net-gendirektor-traktora-otsenil-itogi-domashnej-serii/