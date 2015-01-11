Начинающих бизнесменов в Челябинской области отправят на налоговые каникулы

“Вывести из тени” и создать благоприятные условия. Южноуральские парламентарии одобрили два законопроекта, направленных на поддержку малого бизнеса. Речь идет о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей.

Этим правом уже пользуются те, кто впервые занялся малым бизнесом в научной, социальной или производственной сфере. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области решили – этого мало. И расширили перечень видов предпринимательской деятельности, для которых будет актуальна нулевая ставка налога. Так, например, освободиться от выплаты сборов на два года смогут начинающие парикмахеры, пекари, дезинфекторы, рыбаки, цветоводы и бизнесмены, работающие в сфере ритуальных услуг.

«Малый бизнес служит не для пополнения бюджета, а для создания рабочих мест и для стабильной социальной ситуации в обществе. И еще вторым законом мы увеличим возможности перехода на патенты еще более чем для 60 видов деятельности», – отмечает заместитель председателя комитета Законодательного собрания Челябинской области Семен Мительман.

Это преимущественно бизнес в бытовой сфере.Так, например, патент могут приобрести предприниматели, которые изготавливают ювелирные украшения или предоставляют услуги по уборке улиц. Обладатели заветного документа могут не вести бухгалтерский учет и не подавать налоговые декларации.

Для них обязательны только страховые взносы. Патент действует от одного до двенадцати месяцев и позволяет стартаперам понять, рентабелен бизнес или нет. Если новый законопроект парламентарии примут, он вступит в силу 1 января будущего года.

https://www.cheltv.ru/nachinayushhih-biznesmenov-v-chelyabinskoj-oblasti-otpravyat-na-nalogovye-kanikuly/