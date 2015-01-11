Озерские волейболистки — призеры УрФО

С успешных выступлений начали 2019-2020 учебный год волейболистки озёрской ДЮСШ.

27-29 сентября «серебряные» медали Первенства Министерства образования и науки Челябинской области завоевала команда девушек 2005-2006 г.г.р. (средний возраст), а двумя неделями позже, 11-13 октября, девушки старшего возраста (2003-2004 г.г.р.) выиграли медали той же «пробы».

Мои друзья и коллеги часто спрашивают: «Что, опять вторые? Челябинск-то не можете обыграть?» В качестве ответа на этот вопрос расскажу очень коротко о челябинской волейбольной школе. МБУ СШОР «Юность-Метар» хорошо известна в России. В отделении волейбола работают замечательные детские тренеры: Заслуженные тренеры России Людмила Сухова, Любовь Гамова, Наталья Шестаева, а также выпускницы школы Альбина Вафина, Наталья Белякова, Екатерина Стальмакова и другие. Именно челябинские тренеры подготовили и вывели в большой спорт таких «звёзд» мирового волейбола как Екатерина Гамова, Анастасия Беликова, Юлия Седова, Марина и Светлана Акуловы, Евгения Старцева, Маргарита Курило. Выпускницы и воспитанницы школы защищают цвета взрослой и молодёжной сборных страны, выступают за известные клубы российской Суперлиги и Высшей Лиги. Команды МБУ СШОР «Юность-Метар» неоднократно побеждали на Первенствах России по разным возрастам. Вот с такими «звёздочками» детского волейбола мы встречается на площадке и стараемся оказать им достойное сопротивление, а также учимся волейбольному мастерству.

А теперь коротко о Первенстве Челябинской области.

В соревнованиях по среднему возрасту принимали участие шестнадцать команд, которые были разделены на четыре группы. В группе «Б», кроме Озёрска, оказались Челябинск-2, Касли и Красноармейский район. Озерчанки обыграли своих соперниц со счётом 2:0, заняли 1 место в группе и вышли в финальную часть турнира, чтобы бороться за 1-4 места с победителями групп А, В и Г.

Первая встреча финальной части с командой из Усть-Катава завершилась со счётом 2:0 (25:20 и 25:23) в пользу озерчанок. Игра была очень напряжённой, как говорится, «очко в очко». Наши девочки блестяще сыграли обе концовки, и в результате – заслуженная победа. Игра с Челябинском началась ранним воскресным утром, в 8:45. Озерчанки сопротивлялись вяло, видимо не успели проснуться… 0:2. А вот на игру в Троицком вышли с боевым настроением. Именно в этой встрече решалась судьба «серебряных» медалей. И наши девочки не подвели! 2:0 (25:22 и 25:12).

Ура! «Серебро» у Озёрска. Девчонки доказали, что наша команда – настоящая «боевая единица»: дружная, сплочённая, нацеленная на победу. Капитан и центральная блокирующая Вера Маркина вела за собой подруг, смело и уверенно набирая очки в самых сложных игровых ситуациях. Отлично сыграли основные «связки» Анна Зинина и Ангелина Поздникова. Отличилась и на блоке, и в нападении центральная Олеся Поткина. А доигровщицы Елизавета Архипычева и Дарина Мухаметшина обеспечили страховку. Результативные атаки во многом зависели от успешной игры нашего «либеро» Полины Балушкиной. Волейболистки, начинавшие игры на скамейке запасных, всегда были готовы выйти на площадку и помочь команде. Свой вклад в победу внесли Елизавета Кирсанова, Александра Бакшеева, Татьяна Малёва и наша самая младшая спортсменка Даша Михайлова. Надеемся, что на будущих соревнованиях команда ещё порадует нас красивой игрой.

Наступил октябрь. Пришёл черёд старших девушек защищать честь Озёрска. В этом турнире планировалось участие также 16 команд, но три команды по разным причинам снялись с соревнований. Осталось 13. Три подгруппы. Озёрск попал в группу «В»,

состоящую из пяти команд. Групповой этап сыграли блестяще, не уступив ни одной партии. Результаты встреч: с Каслями 2:0 (25:10, 25:13), с Троицком 2:0 (25:11, 25:16), с Челябинском-2 2:0 (25:13, 25:21) и с Миассом 2:0 (25:7, 25:10). Казалось бы, легко. Но счёт в партиях не отражает накала борьбы. Соперницы бились за каждое очко, и преодолеть их сопротивление было непросто.

В финальной части мы встретились с мощной командой Магнитогорска. И снова игра была назначена на 8:45 в воскресенье. Но команда 2003-2004 г.г.р. имеет большой соревновательный опыт, девчонки давно знают: хочешь победить – найди в себе силы играть в любое время суток. Бороться с Магниткой было очень тяжело. В начале первой партии соперницы просто «смели» нас сильной подачей, активным нападением. Но мы собрались и справились! Полетела подача у Алёны Клементьевой и Веры Маркиной, заработал блок Лидии Лошенко, озадачили соперниц неожиданные «скидки» Софьи Макеевой и грамотные удары «с переводом» Майи Сапуновой, исполненные с прекрасных скоростных передач Ксении Митрофановой. Удачно включались в игру «со скамейки» Анастасия Митрофанова, Марина Абросимова, Вероника Сапунова. Самоотверженная защита наших «либеро» Дарьи Григорьевой и Алёны Митрофановой во многом определила результат. 25:14 в первой партии и 25:22 во второй. Победа 2:0!

А через три игры – матч с Челябинском за 1 место. В первой партии на площадку вышли капитан Алёна Клементьева, Лидия Лошенко, Алёна, Анастасия и Ксения Митрофановы (все 2003 г.р.) и Майя Сапунова (2004 г.р.). Буквально весь зал болел за Озёрск! Девочки сразу показали соперницам, что всерьёз настроены на победу. Сражались за каждый мяч и победили 25:20. Вели и во второй партии до счёта 8:4. Но слишком много сил было потрачено на победу в первом сете, слишком много выплеснуто эмоций. Хозяйки площадки, усилив подачу и нападение, наладив игру в защите, одолели озерчанок. 25:15. А в решающей партии позволили нам набрать только 5 очков. Но озёрским девчонкам удалось дать «Метару» настоящий бой и заставить поволноваться челябинских тренеров. А «серебро» на Первенстве Челябинской области – очень и очень приличный результат.

Молодцы девчонки! Все они достойны самых искренних поздравлений!

Хочется отдельно рассказать об участии в соревнованиях нашего ключевого игрока Веры Маркиной. Тринадцатилетняя Верочка, выступая в роли основной «связки» сборной Озёрска, в мае 2019 года завоевала «бронзовую» медаль Чемпионата Челябинской области среди женских команд. Вере присвоен первый спортивный разряд. А в сентябре-октябре 2019 года она участвовала в Первенстве области и за команду среднего возраста (в качестве центрального блокирующего), и за старших девушек (в роли связующего). И проявила себя как настоящий боец, способный с трудные для команды моменты взять игру на себя. Вера – по-взрослому грамотная и уверенная в своих силах волейболистка. Желаем Вере Маркиной спортивных успехов и побед!

Алла Макеева, тренер по волейболу