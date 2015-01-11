Заканчивается прием документов на единовременное пособие к учебному году.

Управление социальной защиты населения продолжает прием граждан для оформления единовременного пособия на подготовку детей к учебному году в размере 1500 рублей.

Приглашаются следующие категории граждан:

- многодетные малоимущие семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет;

- малоимущие семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

Семья признается малоимущей в случае, если ее среднедушевой доход не превышает величины прожиточного уровня -10336 рублей на одного человека в месяц, установленного с 15.08.2019 по Челябинской области.

Прием документов осуществляется по 31 октября 2019 года в Комплексном центре социального обслуживания населения, по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д.1А, каб.204, тел..6-56-45 по графику

понедельник-четверг: с 9.00 - 13.00; с 14.00 - 17.00;

пятница - с 9.00 - 13.00; с 14.00 - 16.00.

Документы принимаются одновременно на всех несовершеннолетних, претендующих на данную выплату.

Для оформления пособия необходимо предоставить следующие документы:

- паспорт заявителя (родителя или законного представителя);

- документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства или по месту пребывания на территории Челябинской области;

- документ о регистрации заявителя и ребенка, на которого выдается единовременное социальное пособие, по месту жительства (месту пребывания) на территории Челябинской области, подтверждающие их совместное проживание (могут быть представлены паспорт гражданина Российской Федерации заявителя и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства);

- оригинал свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей или удостоверение многодетной семьи Челябинской области (при наличии);

- справка из ЗАГС об основании внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений об отце (при отсутствии в свидетельстве о рождении ребенка сведений об отце справка не требуется) либо свидетельство об установлении отцовства;

- документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за последние три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, либо документы, подтверждающие отсутствие дохода;

- справка органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя, другого родителя (при наличии сведений о месте его нахождения) о неполучении ими единовременного социального пособия по месту жительства (пребывания);

- справку с места учебы ребенка (детей);

- копия решения органа местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним опеки (попечительства) либо договора об осуществлении опеки или попечительства (в случае когда в семье имеются дети, находящиеся под опекой (попечительством);

- справка органов внутренних дел об объявленном в установленном порядке розыске или решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо объявлении гражданина умершим (в случае отсутствия сведений о месте нахождения одного из родителей);

- свидетельство о рождении ребенка-инвалида и справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребенка, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов);

Выплата единовременного социального пособия осуществляется заявителю через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства заявителя либо по месту его пребывания на территории Челябинской области в срок до 10.12.2019.